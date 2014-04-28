Изменить лого + вектор

Нужно:

1. Заменить надпись внутри круга с максимальным подбором такогоже шрифта как был. Надписи будет две разных. Т.е. два отдельных файла нужно.

2. Перевести в вектор логотип. В векторе так же нужны два отдельных файла.

Предлагайте сроки, цены.