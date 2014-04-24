Поправить баннер

$5
БаннерыЗавершен7 заявок139 просмотров
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Нужно изменить номер телефона

10 лет назад
serserniks
Сергей 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
slf1986
Елена 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$5
1 день
Спасибо, качественно, оперативно!
Спасибо Сергею за интересный проект, буду рада дальнейшему сотрудничеству. Как заказчика могу охарактеризовать исключительно с положительной стороны, мои рекомендации!
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