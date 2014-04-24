Сделать флэш баннер

Сделать 5 картинок часов джи-шок с градиентным фоном (пример картинки во вложении, только вместо трусов нужно разместить картинку часов джи-шок). Картинки с часами можно взять отсюда watch-shock.ru/ Сделать 1 картинку-баннер с акцией. Пример во вложении, ...