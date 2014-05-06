Нарисовать 5 баннеров для слайдера сайта

БаннерыЗавершен13 заявок298 просмотров
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Требуется нарисовать 5 баннеров для слайдера на главной странице сайта.

Сайт: tlt.svk-print.ru

Там сейчас размещены три баннера, их убираем, вместо них нужно сделать новые. Баннеры должны вписываться в дизайн, соответствовать комментарию, быть приятными на глаз.

Письменный контент, который будет сопровождать слайды:

Рады картриджам любых брэндов

Любые Ваши цветные и ч/б лазерные картриджи будут заправлены нашими специалистами, как свои собственные

Ваши картриджи доставят бесплатно

Для вас работают наши курьеры, чтобы бесплатно забирать и отвозить картриджи на заправку

Ваши картриджи будут чистыми

Вы не испачкаете руки об картриджи после заправки. Порядок, гигиена и забота об окружающей среде.

Организациям - спец.условия

Для корпоративных клиентов разработаны специальные условия как по стоимости, так и по срокам реализации работ. Обращайтесь.

Ваши картриджи в руках профессионалов

Специализированное оборудование, эксклюзивное программное обеспечение, проработка технологических процессов - все для того, чтобы Ваши отпечатки были четкими и техника работала исправно

10 лет назад
Fastic
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
Ninui
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
22 дня назад
10 лет назад
$25
1 день
Работа проведена качественно. Все доработки учтены.
Максим, спасибо за проект. Было приятно с Вами сотрудничать)
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