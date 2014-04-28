Поправить баннер на сайте

Есть сайт, см. вложение.На сайте есть баннер (прям на первом экране) с надписью "Специальные предложения на туры". Надо для его замены сделать аналогичный, только фотографию взять с самолетом (2 на выбор в прикреп. файлах) и надпись заменить на "Специальные предложения на авиабилеты". Особенность - нет исходного псд страницы, поэтому надо сделать аналог, подобрав шрифт и адекватную степень прозрачности наложенной черной полосы. Сам баннер, скаченный с сайта, тоже во вложении.

Просьба сразу ставить сроки и стоимость работ. По срокам- хорошо бы этим вечером получить готовый баннер.