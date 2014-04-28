Поправить баннер на сайте

$10
БаннерыЗавершен6 заявок192 просмотра
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Есть сайт, см. вложение.На сайте есть баннер (прям на первом экране) с надписью "Специальные предложения на туры". Надо для его замены сделать аналогичный, только фотографию взять с самолетом (2 на выбор в прикреп. файлах) и надпись заменить на "Специальные предложения на авиабилеты". Особенность - нет исходного псд страницы, поэтому надо сделать аналог, подобрав шрифт и адекватную степень прозрачности наложенной черной полосы. Сам баннер, скаченный с сайта, тоже во вложении.

Просьба сразу ставить сроки и стоимость работ. По срокам- хорошо бы этим вечером получить готовый баннер.

10 лет назад
mmg2004
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Juliet81
Юлия 
42 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$8
1 день
Спасибо за работу! Оперативно и качественно.
Четкая задача, своевременная оплата. В общем рекомендую для сотрудничества.
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