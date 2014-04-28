Требуется обрвботка изображений

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Суть такая.

Страница пример http://new.neterastudio.com.ua/about-us/partnery/

Слева - картинка требующая обработки. Справа пример - должно выглядеть, контрастировать.

Всего 6 картинок одного формата и даже в PSD. Нужно их подогнать под картинку пример.

Сразу пишите сумму за все 6 картинок.

10 лет назад
neterastudio
Александр 
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
sseenn
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
14 дней назад
10 лет назад
$20
1 день
Очень доволен работой.
Рекомендую Александра как замечательного заказчика!Предельно ясное ТЗ,очень быстрая оплата а также проверка выполненной работы.Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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