Раскрутка и продвижение сайтов. SEO оптимизация.

Мы, студия «NetEra», являемся одной из ведущих компаний в сфере создания и продвижения сайтов, веб дизайна и интернет маркетинга.

Наш многолетний опыт, креативность мышления и команда профессионалов станут залогом вашего успеха.

Создание и продвижение сайтов, интернет-магазинов, веб порталов;

- написание эксклюзивного программного кода;

- разработка уникального дизайна;

- подбор системы управления контентом;

- установка сайта на хостинг;

- создание банеров, верстка.

SEO продвижение сайтов;

- глубокий анализ сайта, мониторинг рыночной конкуренции, просчет частотности запросов;

- написание и корректировка мета тайтлов, текстов на заглавные страницы, разработка ключевых слов;

- формирование семантического ядра сайта;

- работа с биржами купли-продажи арендных ссылок;

- поиск релевантных посадочных страниц;

- написание SEO текстов (рерайт, копирайт);

- поднятие сайта в ТОП;

- внутренняя и внешняя оптимизация сайта;

- работа с CMS, осуществление необходимых настроек, дополнительных движков;

- анализ трафика, работа с системами посещаемости, системами аналитики (Google Analytics и Яндекс Метрика);

- создание и поддержка рекламных компаний в Google Adwords, Yandex Direct, BEGUN;

Каждый заказчик получает комплексную техническую поддержку сайта, консультации специалистов, четко сформулированную стратегию продвижения своего бизнеса в интернете.

E-mail: [email protected]

Тел.: +38 (044) 383-60-59

Моб.: +38 (067) 100-01-63

ICQ: 543198

Skype: neterastudio