Мы, студия «NetEra», являемся одной из ведущих компаний в сфере создания и продвижения сайтов, веб дизайна и интернет маркетинга.
Наш многолетний опыт, креативность мышления и команда профессионалов станут залогом вашего успеха.
Создание и продвижение сайтов, интернет-магазинов, веб порталов;
- написание эксклюзивного программного кода;
- разработка уникального дизайна;
- подбор системы управления контентом;
- установка сайта на хостинг;
- создание банеров, верстка.
SEO продвижение сайтов;
- глубокий анализ сайта, мониторинг рыночной конкуренции, просчет частотности запросов;
- написание и корректировка мета тайтлов, текстов на заглавные страницы, разработка ключевых слов;
- формирование семантического ядра сайта;
- работа с биржами купли-продажи арендных ссылок;
- поиск релевантных посадочных страниц;
- написание SEO текстов (рерайт, копирайт);
- поднятие сайта в ТОП;
- внутренняя и внешняя оптимизация сайта;
- работа с CMS, осуществление необходимых настроек, дополнительных движков;
- анализ трафика, работа с системами посещаемости, системами аналитики (Google Analytics и Яндекс Метрика);
- создание и поддержка рекламных компаний в Google Adwords, Yandex Direct, BEGUN;
Каждый заказчик получает комплексную техническую поддержку сайта, консультации специалистов, четко сформулированную стратегию продвижения своего бизнеса в интернете.
E-mail: [email protected]
Тел.: +38 (044) 383-60-59
Моб.: +38 (067) 100-01-63
ICQ: 543198
Skype: neterastudio
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