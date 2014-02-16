neterastudio

Александр neterastudio

 
43 годаУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Раскрутка и продвижение сайтов. SEO оптимизация.

Мы, студия «NetEra», являемся одной из ведущих компаний в сфере создания и продвижения сайтов, веб дизайна и интернет маркетинга.

Наш многолетний опыт, креативность мышления и команда профессионалов станут залогом вашего успеха.

Создание и продвижение сайтов, интернет-магазинов, веб порталов;

- написание эксклюзивного программного кода;

- разработка уникального дизайна;

- подбор системы управления контентом;

- установка сайта на хостинг;

- создание банеров, верстка.

SEO продвижение сайтов;

- глубокий анализ сайта, мониторинг рыночной конкуренции, просчет частотности запросов;

- написание и корректировка мета тайтлов, текстов на заглавные страницы, разработка ключевых слов;

- формирование семантического ядра сайта;

- работа с биржами купли-продажи арендных ссылок;

- поиск релевантных посадочных страниц;

- написание SEO текстов (рерайт, копирайт);

- поднятие сайта в ТОП;

- внутренняя и внешняя оптимизация сайта;

- работа с CMS, осуществление необходимых настроек, дополнительных движков;

- анализ трафика, работа с системами посещаемости, системами аналитики (Google Analytics и Яндекс Метрика);

- создание и поддержка рекламных компаний в Google Adwords, Yandex Direct, BEGUN;

Каждый заказчик получает комплексную техническую поддержку сайта, консультации специалистов, четко сформулированную стратегию продвижения своего бизнеса в интернете.

E-mail: [email protected]

Тел.: +38 (044) 383-60-59

Моб.: +38 (067) 100-01-63

ICQ: 543198

Skype: neterastudio

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Отзывы заказчиков
ominous
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$100
10 баллов
9 лет назад
СЕО Редирект
Хороший специалист , очень рекомендую . быстро взялся за дело и сделал !!!
Адекватный заказчик, рекомендую!
Ответный отзыв
yakovets-sergey
Сергей 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$2500
10 баллов
10 лет назад
Продвижение сети блогов.
Рекомендую данного исполнителя, как ответственного и надежного человека. Работа выполнена в срок и в полном объеме.
Хороший заказчик. Все объяснил четко, не давил в процессе работы. Буду рад еще заказам от Вас.
Ответный отзыв
pilotfmradio
Коваленко 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Консультация по трафику
Всё грамотно рассказал Александр
Адекватный заказчик, своевременная оплата. Будем работать еще!
Ответный отзыв
krokodil_vk
Якушев 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$180
10 баллов
10 лет назад
Подготовить сайт
Сотрудничество прошло успешно. Выполнил основную задачу по оптимизации и подготовки к продвижению, указал на недостатки сайта. В целом доволен. Спасибо.
Заказчиком доволен. Адекватен, оплата вовремя, не конфликтен. Рекомендую.
Ответный отзыв
ariys
30 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$900
10 баллов
10 лет назад
Требуется продвинуть сайт хостинга.
Работа выполнена отлично. В процессе были консультации и объяснения. Работой вполне доволен.
Хороший заказчик. Оплата вовремя.
Ответный отзыв
Поисковые системы (SEO)
6 отзывов
$50/час
от $50от 1 дня
#55
Контекстная реклама
нет отзывов
от $80
от 1 дня
#688