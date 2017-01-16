Доработать магазин на woocommerce

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки14621 просмотр

Есть магазин WordPress + Wocommerce https://goo.gl/6tzo1q

Нужно доработать согласно приложенному ТЗ.

WooCommerceWordPress
8 лет назад
neterastudio
Александр 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

DjahMale
Павел 
42 года
11 лет в сервисе
Был
8 часов назад
8 лет назад
$30
3 дня
Все сделано как нужно! Рекомендую.
Рекомендую как заказчика!

Заявки фрилансеров

DjahMale
Павел 
42 года
11 лет в сервисе
Был
8 часов назад
8 лет назад