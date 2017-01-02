Добавить в шаблон тип товара с опциями (wp – шаблон)

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Закрытнет заявок138 просмотров

У нас в шаблоне все товары вариативные (с атрибутами) prntscr.com/dr23p1, но такое решение не удобно тем, что для каждого вариативного товара нужно ставить базовую цену 

возможно ли решить вариативные товары следующим образом: 

prntscr.com/dphcgr должна автоматически быть Базовая цена (в вариативном товаре) prntscr.com/dphdua (но ее проставлять нужно один раз – как в примере с простым товаром) 

а цену за атрибут (prntscr.com/dphei6) ставить плюсом 

т.е. должна быть строка, 

цена вариации +200 руб (200 руб – это пример) 

я нашла подобную инструкцию prntscr.com/dr24ea для wp – но не нашла, как в шаблон поставить такую возможность. 

стоимость и сроки – в ответе на проект 

оплата – СБ или постоплата

WordPress
8 лет назад
KalininaElena
Елена 
46 лет
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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