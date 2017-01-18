Разработка сайта на wordpress

Имеется: электронные (e-mail рассылка по существующим базам получателей) рекламные журналы (4 проекта) формата B2B (2 - товары народного потребления, 2 - продукты питания и напитки). Необходим небольшой информационный сайт на бесплатном шаблоне в wordpress. Основные рубрики (странички): "Главная" (новости, пресс-релизы), странички на каждый из проектов, страничка "Каталог" (каталоги компаний с адресами и телефонами на каждый из проектов), страничка "Контакты" (контактная информация и форма обратной связи). Вся дополнительная информация после установления контакта. P.S. Гарантии выполнения работы (есть негативный опыт работы с фрилансером через fl.ru).