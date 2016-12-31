Пара мелких работ по WP

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт12 заявок182 просмотра

Добрый день!

Для специалиста, работы совсем немного.

1) Нужно починить форму отправки сообщений (сообщения должны отправляться корректно)

2) Убрать из шаблона некоторые данные (фамилию пользователя) и немного скорректировать.

WordPress
8 лет назад
allseo
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16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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