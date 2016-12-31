Нужен постоянный специалист с расчетом на долгосрочную работу, но проверяем взаимодействие на следующих работах. Наш сайт o-pencil.ru Техническое задание 1. Если положить товар в корзину, то над кнопкой "В корзине" ...
Пара мелких работ по WP
Добрый день!
Для специалиста, работы совсем немного.
1) Нужно починить форму отправки сообщений (сообщения должны отправляться корректно)
2) Убрать из шаблона некоторые данные (фамилию пользователя) и немного скорректировать.
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