Нужно доработать сайт на 1с битрикс

Нужен постоянный специалист с расчетом на долгосрочную работу, но проверяем взаимодействие на следующих работах.

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Техническое задание

1. Если положить товар в корзину, то над кнопкой "В корзине" возникает текст: "N шт. в корзине", если страницу обновить, перезагрузить, уйти на другую и вернуться, при наведении на товар нет этого текста, даже для товаров, которые уже есть в корзине.

2. поправить письмо ( должны быть одинаковые вне зависимости от юр лиц или физ,лиц был заказ) У физиков нет последней таблички с адресом доставки.Странице товара1.блок калькуляции периодически не работает

2. добавить текст о том, сколько товаров к корзине, как на всем сайте."N шт. в корзине"Фильтр При раскрытии фильтра и простановке галочек слева возникает картинка "Выбрано:N Показать".

2.Должна возникать на уровне проставленной галочки.