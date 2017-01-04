Нужно доработать сайт на 1с битрикс

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки186 просмотров

Нужен постоянный специалист с расчетом на долгосрочную работу, но проверяем взаимодействие на следующих работах. 

Наш сайт o-pencil.ru  

Техническое задание

1. Если положить товар в корзину, то над кнопкой "В корзине" возникает текст: "N шт. в корзине", если страницу обновить, перезагрузить, уйти на другую и вернуться, при наведении на товар нет этого текста,  даже для товаров, которые уже есть в корзине.  

2. поправить письмо ( должны быть одинаковые вне зависимости от юр лиц или физ,лиц был заказ) У физиков нет последней таблички с адресом доставки.Странице товара1.блок калькуляции периодически не работает

2. добавить текст о том, сколько товаров к корзине, как на всем сайте."N шт. в корзине"Фильтр  При раскрытии фильтра и простановке галочек слева возникает картинка "Выбрано:N  Показать".  

2.Должна возникать на уровне проставленной галочки.  

8 лет назад
dir7733
Иван 
26 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров