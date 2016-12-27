Перенос онлайн магазина на новый движок

Онлайн магазину (работает в северной америке, всё на английском языке) необходимо переехать с creloaded (oscommerce) движка на другой. Около 2000 товаров, пару десятков статей, минимальные доработки движка под требования магазина.

Требуется

1. выбрать\порекомендовать движок. что-то типа magenta или подобное.

2. подобрать-купить template дизайна, доработать-подогнать, прилепить

3. перенести товары\описания, статьи

хостинг будет такой, что все что нужно для работы движка будет наличествовать.

наверное всплывут какие то дополнительные детали и объем работ может скорее увеличиться, чем уменьшиться. так что ценообразуйте соответственно.

нужное закончить работы к середине января 2017