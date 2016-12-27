Добрый вечер. Нужно разобраться и починить Не работает отправка заказа с сайта http://evrodecor24.ru/catalog/art_shtory/fotoshtoryi_luna/ При нажатии на кнопку заказать - выдает ошибку Сайт на Битрикс Стоимость? ...
Перенос онлайн магазина на новый движок
Онлайн магазину (работает в северной америке, всё на английском языке) необходимо переехать с creloaded (oscommerce) движка на другой. Около 2000 товаров, пару десятков статей, минимальные доработки движка под требования магазина.
Требуется
1. выбрать\порекомендовать движок. что-то типа magenta или подобное.
2. подобрать-купить template дизайна, доработать-подогнать, прилепить
3. перенести товары\описания, статьи
хостинг будет такой, что все что нужно для работы движка будет наличествовать.
наверное всплывут какие то дополнительные детали и объем работ может скорее увеличиться, чем уменьшиться. так что ценообразуйте соответственно.
нужное закончить работы к середине января 2017
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