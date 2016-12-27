Сделать мультиязычность на сайте

Есть сайт на WordPress на русском языке.

Необходимо добавить англоязычную версию с переключением между языками на сайте пользователями. (Переводы уже готовы, наполнение собственное)

Как лучше и быстрее всего это можно реализовать? (Хотелось бы услышать примерные сроки и стоимость)