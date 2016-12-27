Сделать мультиязычность на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок141 просмотр

Есть сайт на WordPress на русском языке. 

Необходимо добавить англоязычную версию с переключением между языками на сайте пользователями. (Переводы уже готовы, наполнение собственное)

Как лучше и быстрее всего это можно реализовать? (Хотелось бы услышать примерные сроки и стоимость)

WordPress
8 лет назад
Prishutov
Павел 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров