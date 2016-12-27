Необходимо завершить перенос сайта на WP. Есть сайт перенесенный сайт на WP, необходимо доработать функционал описанный в тз Цена договорная
Сайт на джумле (убрать дубли страниц, поставить 301 редиректы)
Есть сайт на движке joomla/
Оптимизировать страницы пагинации.
поставить 301 редиректы (порядка 1000 страниц)
подробную задачу пришлю на почту.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
разработать фильтр по дополнительным поля расширения k2 Регион и город для сайта объявлений в joomla 3,6 1. Фильтр находиться на всех страницах в верхенй строке над объявлениями (как на Авито) или на главной странице. ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добавить слайдер в модх и объяснитьЗавершен8 лет назад
1. В купленном шаблоне требуется продублировать блоки на главной странице для английского языка, реализованные через группу модулей context + block + view 2. Так же требуется разобраться с формой обратной связи, выдающей ошибку об ...Завершен8 лет назад
На сайте, указанном в ТЗ, необходимо реализовать: 1. Список доработок по коду, для последующего продвижения; 2. Уведомление о добавлении товара в корзину; 3. В шапке сайта на кнопке «корзина» указывать количество товаров в ...Завершен8 лет назад
Сайт на Wordpress. Нужно на сайте сделать доработки. Оцените пожалуйста список по стоимости и по срокам. Список только выглядит большим, на самом деле там некоторые похожие пункты. Сайт: sladko-gladko.ru/. ...Завершен8 лет назад
Возникла необходимость обновить движок CMS Joomla с 1.5 до 3.6. есть программное решение для обновления 2132_pkg_spupgrade_4.0.4_j3.3 CMS Joomla; Работаю без предоплаты т.к. очень часто программисты не справляются с задачей и уходят. Выполненную работу оплачиваем ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт8 лет назад
Задача перенести интернет магазин с joomla на wordpress. Есть каталог, фильтр, форма обратной связи, корзина, поиск, заказ обратного звонка, 3-4 инф раздела(контакты , о компании, и тд) Ориентировочные цены, сроки?Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $100
сделать самописную CMS по выводу товаров с базы данных на фронт корзину и карточку товара. ТЗ и переписка с предыдущим неудавшимся фрилансером во вложенииСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Необходимо установить и настроить плагин OiP Как плагин работает и все вопросы интеграции есть в описании к плагину но опыт для выполнения этого задания нужен. Минимум 2года знакомства с WP ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт8 лет назад