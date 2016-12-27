Сайт на джумле (убрать дубли страниц, поставить 301 редиректы)

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Закрыт4 заявки116 просмотров

Есть сайт на движке joomla/

Оптимизировать страницы пагинации.

поставить 301 редиректы (порядка 1000 страниц)

подробную задачу пришлю на почту.

Joomla
8 лет назад
vlarr
45 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
18 отзывов

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Нет заявок фрилансеров