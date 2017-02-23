CMS - самописная, доработки по коду для seo и корзины.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок181 просмотр

На сайте, указанном в ТЗ, необходимо реализовать:

1. Список доработок по коду, для последующего продвижения;

2. Уведомление о добавлении товара в корзину;

3. В шапке сайта на кнопке «корзина» указывать количество товаров в корзине;

4. Всплывающее окно с информацией о добавленных продуктах при наведении на кнопку «корзина»;

Подробное ТЗ и прототип приложены

8 лет назад
jnetworkmanager
42 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
час назад
8 лет назад
$400
21 день
Спасибо за работу! Все сделал качественно, правки вносил быстро, прислушивался к нашим пожеланиям.
Все отлично. Четкая задача. Оплата в срок. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
час назад
8 лет назад