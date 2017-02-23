Нужна адаптивная кроссбраузерная верстка лендинга. Чтобы соответствовала требованиям Google Page Speed. CMS Wordpress. Чтобы с админки сайта можно было легко и просто добавлять/редактировать информацию на сайте. Оплата по факту. Можете делать у ...
CMS - самописная, доработки по коду для seo и корзины.
На сайте, указанном в ТЗ, необходимо реализовать:
1. Список доработок по коду, для последующего продвижения;
2. Уведомление о добавлении товара в корзину;
3. В шапке сайта на кнопке «корзина» указывать количество товаров в корзине;
4. Всплывающее окно с информацией о добавленных продуктах при наведении на кнопку «корзина»;
Подробное ТЗ и прототип приложены
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