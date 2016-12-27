Обновление CMS Joomla c 1.5 до 3.6

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Закрыт7 заявок125 просмотров

Возникла необходимость обновить движок CMS Joomla с 1.5 до 3.6.

есть программное решение для обновления 2132_pkg_spupgrade_4.0.4_j3.3 CMS Joomla;

Работаю без предоплаты т.к. очень часто программисты не справляются с задачей и уходят. Выполненную работу оплачиваем по факту т.е. факт выполненной работы будет являться доступ к админке обновленного движка! (можете создать отдельный гостевой доступ).  

Joomla
8 лет назад
OpenTneDoor
Александр 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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