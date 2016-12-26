Сделать систему лицензий для самописной своей CMS

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Есть своя CMS, написана на php, нужно ее защитить, сделать систему лицензий для нее. Чтобы выдавать какой-то ключ или код или еще как. Чтобы, если кто купил ее - не мог потом продавать ее же, была привязка какая-то к домену. 

PHP
8 лет назад
ab-kmv
43 года
18 лет в сервисе
Был
год назад

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