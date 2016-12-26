Здравствуйте. Нужен человек, который хорошо знаком с CMF Cotonti, и способен натянуть сверстанный шаблон на движок. Шаблон состоит из 20-25 страниц. Все необходимые модули имеются. Если Вы не уверены в ...
Поставить сайт на какой то из движков, и дописать недостающи страницы
Поставить сайт на какой то из движков, и дописать недостающи
страницы
http://i66836ev.bget.ru/gzl1/01_calc.html
http://i66836ev.bget.ru/gzl1/02_about.html
http://i66836ev.bget.ru/gzl1/03_question.html
http://i66836ev.bget.ru/gzl1/04_lk_document.html
http://i66836ev.bget.ru/gzl1/05_lk_money.html
http://i66836ev.bget.ru/gzl1/06_lk_my.html
http://i66836ev.bget.ru/gzl1/07_contact.html
в приложение техническое задание обработка заявок, формирование базы данных клиентов в админке и настройка автоматизации процессов. алгоритм обработки заявок и формирования базы данных клиентов предоставлю.
От вас жду сроки и бюджет четкий и предложения без них нерасматриваю вашу кандидатуру!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $200Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть сайт на Wordpress. При срздании записи прикрепляю фотографии, но при загрузки с компьютера, часть фотографий прикрепляются, пишет 12312313.jpg Ошибка HTTP. Хотя написано, что загрузка с Максимальным размером файла: 15 ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
https://goo.gl/23aQXX Текущий сайт https://goo.gl/5rrf9Z Сохранить структуруЗавершен8 лет назад
интернет- магазин обновил до 4.7 вордпресса. теперь заказывать товар нельзя, хотя сам он виден. нужно понять, что не так и озвучить цену. Внимание: по цене решаем до момента преступления к работе...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо доработать сайт на вордпрессе - оставляйте ваши контактыЗавершен8 лет назад
Всем привет. Есть сайт на wordpress. Стоит задача: 1. сделать так что бы добавлении новой записи она автоматически попадала во все категории. Их много, коло 500 штук, и руками отмечать в админке ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Имеется готовая тема (agrovect . com) в Вордпрессе , надо 1. Перенести сайт с другой домейн с сохранением текущего внешнего вида и функционала. 2. Возможно потребуются небольшие изменения в дизайне - поменять цвета, ( ...Завершен8 лет назад
Нужно перенести сайт с движка WIX на ворпдресс. Оставляйте заявки, кто реально делал такие проекты.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт8 лет назад
1. Интернет-магазин работает на Woocommerce. Нужно добавить новый тип цен (напр. оптовые цены), чтобы посетитель, который укажет промокод на сайте - в общем каталоге видел свои цены, вместо стандартных. На данный тип цен можно также ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $12
Сайт - na1denek.ru. Сделан на WP. Нужны мелкие доработки, от которых человек, не знающий WP впадает в ступор. 1. Изначально сайт был поставлен на домен хостинга http://xalvkmhr.bget.ru, потом к нему прицепили домен na1denek.ru. Тут ...Завершен8 лет назад