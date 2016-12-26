Поставить сайт на какой то из движков, и дописать недостающи

страницы

http://i66836ev.bget.ru/gzl1/

http://i66836ev.bget.ru/gzl1/01_calc.html

http://i66836ev.bget.ru/gzl1/02_about.html

http://i66836ev.bget.ru/gzl1/03_question.html

http://i66836ev.bget.ru/gzl1/04_lk_document.html

http://i66836ev.bget.ru/gzl1/05_lk_money.html

http://i66836ev.bget.ru/gzl1/06_lk_my.html

http://i66836ev.bget.ru/gzl1/07_contact.html

в приложение техническое задание обработка заявок, формирование базы данных клиентов в админке и настройка автоматизации процессов. алгоритм обработки заявок и формирования базы данных клиентов предоставлю.

От вас жду сроки и бюджет четкий и предложения без них нерасматриваю вашу кандидатуру!