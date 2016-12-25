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Пропала опция заказа товаров после обновления вордпресса
интернет- магазин обновил до 4.7 вордпресса. теперь заказывать товар нельзя, хотя сам он виден. нужно понять, что не так и озвучить цену. Внимание: по цене решаем до момента преступления к работе...
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