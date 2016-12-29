Восстановление сайта на dle

Добрый день. Есть новостной сайт на DLE (кажетс на 9й версии) делался достаточно давно.

сайт покушали вирусы ( сейчас сайт открывается вот так - http://take.ms/ClKet) - требуется воссстановить его работоспособность и полную функциональность (корректная работа шаблона и админки)

Предлагайте финальную цену и сроки в комментарии, пожалуйста.

Оплата по факту на банк. пластик/qiwi/яндекс. Можно на WM, но не желательно ( кошелек сильно тупит)

Спасибо!