Восстановление сайта на dle

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок178 просмотров

Добрый день. Есть новостной сайт на DLE (кажетс на 9й версии) делался достаточно давно.

сайт покушали вирусы  ( сейчас сайт открывается вот так - http://take.ms/ClKet) - требуется воссстановить его работоспособность и полную функциональность (корректная работа шаблона и админки) 

Предлагайте финальную цену и сроки в комментарии, пожалуйста. 

Оплата по факту на банк. пластик/qiwi/яндекс. Можно на WM, но не желательно  ( кошелек сильно тупит)

Спасибо! 

DLE
8 лет назад
iShit
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

daniso
Дан 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$10
2 дня
Спасибо Даниилу за работу. Аккуратно, быстро, и без лишних вопросов =) рекомендую для работы
Спасибо Александру, очень приятно было работать с ним. Оплата, без проблем. Спасибо еще раз!!!! Четкии мужик!

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daniso
Дан 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад

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