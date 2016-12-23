Привет! Мы переносим сайт на движке opencart версии 1.5, файлы уже перенесли (почти 20 гигабайт весит сайт), но база данных (2 гигабайта) при попытке импорта выдает ошибку: 'ERROR 1064 (42000) at line 50: You ...
Доработка сайта
Есть сайт на Symfony drvn.voltmart.ru
Нужно сделать следующее:
1) сделать адаптивную верстку новой главной страницы (отдельно дизайна адаптива нет, будет прототип по расположению блоков в адаптивном варианте) и выполнить ее натяжку;
2) перенести шапку и подвал из нового дизайна для остальных шаблонов страниц (т.е., в товаре, категории, новостях должна быть шапка и подвал от нового дизайна);
3) костыль. сделать для страниц "Контакты", "Доставка и оплата", "Гарантия" отдельные шаблоны. Сделать адаптивную верстку и натяжку этих страниц. (либо, если для всех типовых страниц используется единый шаблон, то сверстать его по аналогии с 1 из этих страниц);
4) Добавить в товар дополнительный чекбокс "Новика". Товар с этой отметкой попадает в блок на главной странице "Новинки" в общую родительскую группу. Например, товар из любой категории ИБП попадает во вклакдку ИБП, из генераторов – в Генераторы. Если в категории нет ни одного товара, отмеченного как "Новинка", то вкладка этой категории в блоке "Новинки" на главной не выводится. Сортировка товаров внутри категории выполняется по значению поля "Сортировка"
5) Товары, имеющие отметку "На главную", должны групироваться по вкладкам (аналогично п.6) в блоке "Лидеры продаж".
6) Добавить в категорию каталога дополнительное поле для загрузки изображения "Иконка меню". Изображение используется для вывода в горизонтальном меню каталога иконки рядом с названием категории.
7) Добавить в категорию каталога дополнительный чекбокс "Выводить в меню" – если у категории выставлен данный чекбокс, то категория (только верхний уровень) выводится в горизонтальном меню.
8) КОСТЫЛЬ.Необходимо в категории каталога добавить чекбокс "Категрия стабилизаторов". Категории, имеющие данную отметку должны присваиваться к виртуальной родительской категории "Стабилизаторы". Т.е., если отмечен товар "Новинка" или "На главную" в категории Volter, Stabvolt, Syntronic, Ortea, Electron, Lider – он должен попадать во вкладку "Стабилизаторы" в блоках "Новинки" и "Лидеры продаж". Сами категории Volter, Stabvolt, Syntronic, Ortea, Electron, Lider должны выводиться как подкатегории раздела "Стабилизаторы" меню.
Бюджет - 10т.р., срок реализации очень сильно крайне желательно до 4 января
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день. мы сделали редизайн и верстку некоторых элементов для страницы https://goo.gl/M4tTh8 вот макет для ознакомления https://yadi.sk/i/eoJ6TZM334YZho верстку пришлю. Нужна натяжка этих элементов Сдать нужно во вторник - край в ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо почистить шаблон на Wordpress, шаблон сделан на artisteer, очень высокая нагрузка, любой плагин кэширования вырубает сайт, может не сразу но сайт перестает работать. 1.необходимо оптимизировать шаблон, уменьшить нагрузку. 2.отключить возможность размещения постов ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $80
Нужно довести до ума сайт. регистрация, галерея, баннеры. Джумла 3.6.5 k2Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть адаптивный Landing Page. На данный момент 4 товара + у каждого товара около 40 цветов ( в общей сложности получается 4 товара и около 160 товарных предложений). Все это дело интегрировано с amoCRM.Задача: Cверстать ...Закрыт8 лет назад
Здравствуйте. В Joomla 2.5 установлен экстеншн JLex Review 3.5.7. Настроена штатная для экстеншна авторизация через Google и Twitter, авторизация через Facebook не удалась, ее требуется донастроить. Основная задача – добавить авторизацию через: VK, Яндекс, Mail.ru, ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно найти любой бесплатный шаблон WP в светлых тонах Отредактировать главную и внутреннюю страницу 1. Главная страница - представляет собой каталог машин (4 блока в ряд - название, фото, ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $10
Необходимо перенести материалы из K2 joomla в wordpress. Всего 300 материалов Как один из вариантов реализации - есть проверенный модуль импорта стандартных материалов joomla в wordpress, но этот модуль не импортирует материалы ...Закрыт8 лет назад
Реализовать галерею на сайте. просмотр альбомов в лайтбоксе, категории/метки. подробности исполнителю Joomla 3.6.5Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Необходимо сделать простой плагин, можно на базе уже готового (есть несколько бесплатных, которые можно например доделать). Задача: На Wordpress установлен плагин Woocommerce. Необходима возможность кроспостинга товаров в группу вконтакте. Создавать товары ...Закрыт8 лет назад