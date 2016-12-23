Доработка сайта

Есть сайт на Symfony drvn.voltmart.ru

Нужно сделать следующее:

1) сделать адаптивную верстку новой главной страницы (отдельно дизайна адаптива нет, будет прототип по расположению блоков в адаптивном варианте) и выполнить ее натяжку;

2) перенести шапку и подвал из нового дизайна для остальных шаблонов страниц (т.е., в товаре, категории, новостях должна быть шапка и подвал от нового дизайна);

3) костыль. сделать для страниц "Контакты", "Доставка и оплата", "Гарантия" отдельные шаблоны. Сделать адаптивную верстку и натяжку этих страниц. (либо, если для всех типовых страниц используется единый шаблон, то сверстать его по аналогии с 1 из этих страниц);

4) Добавить в товар дополнительный чекбокс "Новика". Товар с этой отметкой попадает в блок на главной странице "Новинки" в общую родительскую группу. Например, товар из любой категории ИБП попадает во вклакдку ИБП, из генераторов – в Генераторы. Если в категории нет ни одного товара, отмеченного как "Новинка", то вкладка этой категории в блоке "Новинки" на главной не выводится. Сортировка товаров внутри категории выполняется по значению поля "Сортировка"

5) Товары, имеющие отметку "На главную", должны групироваться по вкладкам (аналогично п.6) в блоке "Лидеры продаж".

6) Добавить в категорию каталога дополнительное поле для загрузки изображения "Иконка меню". Изображение используется для вывода в горизонтальном меню каталога иконки рядом с названием категории.

7) Добавить в категорию каталога дополнительный чекбокс "Выводить в меню" – если у категории выставлен данный чекбокс, то категория (только верхний уровень) выводится в горизонтальном меню.

8) КОСТЫЛЬ.Необходимо в категории каталога добавить чекбокс "Категрия стабилизаторов". Категории, имеющие данную отметку должны присваиваться к виртуальной родительской категории "Стабилизаторы". Т.е., если отмечен товар "Новинка" или "На главную" в категории Volter, Stabvolt, Syntronic, Ortea, Electron, Lider – он должен попадать во вкладку "Стабилизаторы" в блоках "Новинки" и "Лидеры продаж". Сами категории Volter, Stabvolt, Syntronic, Ortea, Electron, Lider должны выводиться как подкатегории раздела "Стабилизаторы" меню.

Бюджет - 10т.р., срок реализации очень сильно крайне желательно до 4 января