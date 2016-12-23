Перенести материалы из K2 joomla в Wordpress

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка124 просмотра

Необходимо перенести материалы из K2 joomla в wordpress. Всего 300 материалов

Как один из вариантов реализации - есть проверенный модуль импорта стандартных материалов joomla в wordpress, но этот модуль не импортирует материалы из K2. Можно перенести просто материалы из K2 в стандартные материалы джумла

JoomlaWordPress
8 лет назад
MihailMiller
Михаил 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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