Необходимо перенести материалы из K2 joomla в wordpress. Всего 300 материалов

Как один из вариантов реализации - есть проверенный модуль импорта стандартных материалов joomla в wordpress, но этот модуль не импортирует материалы из K2. Можно перенести просто материалы из K2 в стандартные материалы джумла