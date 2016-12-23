Wordpress доработка прайс листа

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки111 просмотров

Имеется сайт на wordpress. Требуется создать прайс-лист который будет генериться автоматически, в зависимости от выбранных фильтров.

WordPress
8 лет назад
winxp1
Олег 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
27 отзывов

Выбранный исполнитель

trollix
38 лет
15 лет в сервисе
Был
7 дней назад
8 лет назад
$30
1 день
Анатолий профессионал своего дела. Ознакомился с тз, созвонились обсудили вопросы. Сказал срок 1 день. И, действительно, все качественно и в срок. Очень рекомендую. Доволен на 110%.
Приятно иметь дело с адекватным и серьезным человеком. Олег ответственный заказчик, рекомендую!

Заявки фрилансеров

trollix
38 лет
15 лет в сервисе
Был
7 дней назад
8 лет назад