Необходимо стянуть дизайн с уже рабочего сайта, после чего прикрутить данный дизайн к самописаному движку. дизайн который на данный момент прикручен к движку,практически не отличается от того,который нужно прикрутить.
Wordpress доработка прайс листа
Имеется сайт на wordpress. Требуется создать прайс-лист который будет генериться автоматически, в зависимости от выбранных фильтров.
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