Требуется разработчик на MODX

Добрый день! Необходимо программирование сайта на CMS Битрикс. Дизайн и вёрстка уже готовы (прикладываю макеты). Сайт очень маленький. К проекту есть ТЗ. По ТЗ не выполняется только раздел Статьи и вместо поиска ...