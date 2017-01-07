Требуется разработчик на MODX

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки107 просмотров

Требуется разработчик на MODX для разработки магазина на minishop2.

Необходима натяжка имеющейся верстки.

Установка и настройка готовых модулей.

Настройка синхронизации с внешними сервисами.

Написание новых модулей по ТЗ.

Пишите кто имеет и какой опыт разработки под MODX, локацию и примерную стоимость по проектно/час. Свой скайп.

Личку не читаю.

Спасибо.

MODX
8 лет назад
insiderman
Андрей 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

orenair92
Артур 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$5
1 день
Сделал доработки по МодХ. Минимум вопросов - максимум дела. Рекомендую.
Понятное ТЗ. Адекватные ответы на вопросы. Оплата в срок

Заявки фрилансеров

orenair92
Артур 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад