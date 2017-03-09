Перенос сайта на UMI

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки107 просмотров

Нужен перенос сайта c Joomla на UMI.CMS. Всего сайтов будет несколько. Ссылки пришлю в лс.

Joomla
8 лет назад
sklarenko
45 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Doodle
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$80
5 дней
Прекрасно справился с поставленной задачей! Рекомендую как ответственного и качественного исполнителя!
Интересная задача с качественной постановкой. Проблем при сотрудничестве не возникло.

Заявки фрилансеров

Doodle
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад