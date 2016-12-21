Сверстать макеты и натянуть на Opencart CMS

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок124 просмотра

Макеты в псд, всего 6 страниц. Вышлем при личном общении.

Необходимо грамотно сверстать в ХТМЛ 5,по всем стандартам: Кроссбраузерно, валидно, адаптивно. Далее поставить на Opencart. 

Срок: до конца недели (до 25 декабря).

Opencart
8 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

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