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Сверстать макеты и натянуть на Opencart CMS
Макеты в псд, всего 6 страниц. Вышлем при личном общении.
Необходимо грамотно сверстать в ХТМЛ 5,по всем стандартам: Кроссбраузерно, валидно, адаптивно. Далее поставить на Opencart.
Срок: до конца недели (до 25 декабря).
Заявки фрилансеров
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