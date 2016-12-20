Backend Битрикс

Нужен специалист по сайтам на Битрикс. Требуется данный макет натянуть на Битрикс и соответственно подключить/настроить/кастомизировать все компоненты сайта. То есть довести проект до финального состояния.

Сколько ориентировочно, такая работа стоила бы ?