Backend Битрикс

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок149 просмотров

Нужен специалист по сайтам на Битрикс. Требуется данный макет натянуть на Битрикс и соответственно подключить/настроить/кастомизировать все компоненты сайта. То есть довести проект до финального состояния. 

Сколько ориентировочно, такая работа стоила бы ? 

8 лет назад
Bohandmitry
Дмитрий 
34 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров