Можете предложить любой подходящий вам движок - бесплатный. Сайт представляет собой услуги посредника (по заказам из-за границы). В целом у нас все нюансы в личном кабинете пользователя. Большое количество полей ...
Натянуть на вордпресс (wordpress) и внести правки
маленький сайт в один экран:
сейчас просто на html он..
Тз для оценки:
(Там где вопросы поставьте цену, плиз)
1. надо менять текста в админке, строки в верхней строке сайта (joxi.ru/eAOYMELuxpQ0Nm)
вносить корректировки во вкладки ракушек, нужно будет разработать админку снуля , например вордпресс, где можно будет менять все выше перечисленное + (картинки слайдера, текст непосредственно внутри ракушки, имя оператора, фото оператора, телефон, е-мейл) Какова стоимость?
2. нажмите на ракушку, нужно вместо жёлтого экрана разместить "витрину"как у нас было всегда на лендингах. На сколько я помню, мы просто брали готовые модули с понравившегося сайта. Картинка+цены на разные категории отелей в регионе. (joxi.ru/52azyX5S4Ex7jA) (gurutravel.by/). Чтобы наполнялось из админки. Примечение: в новом блоке добавляется кнопка на форму.
А именно:
вот что должно теперь быть вместо желтых подсказок: joxi.ru/52azyX5S4Ex7jA
окрывается форма и весь остальной экран затемняется, остается подсвеченной только открытая эта форма, внимательно протестировать и продумать мобильную версию
3. перенести кнопку "заказать звонок" вверх на сайте (вероятно со всей панелью),
но на мобильных сделать ее в закрепе на экране, а именно чтобы кнопка всегда была перед глазами у пользователя, например приклеена к нижнее границе экрана телефона. Стоимость ?
4. заполнить стартовую страницу такими же ракушками, только с другим текстом.
Поэтапная постоплата!!
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