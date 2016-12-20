Натянуть на вордпресс (wordpress) и внести правки

маленький сайт в один экран:

promo2105105.by

сейчас просто на html он..

Тз для оценки:

(Там где вопросы поставьте цену, плиз)

1. надо менять текста в админке, строки в верхней строке сайта (joxi.ru/eAOYMELuxpQ0Nm)

вносить корректировки во вкладки ракушек, нужно будет разработать админку снуля , например вордпресс, где можно будет менять все выше перечисленное + (картинки слайдера, текст непосредственно внутри ракушки, имя оператора, фото оператора, телефон, е-мейл) Какова стоимость?

2. нажмите на ракушку, нужно вместо жёлтого экрана разместить "витрину"как у нас было всегда на лендингах. На сколько я помню, мы просто брали готовые модули с понравившегося сайта. Картинка+цены на разные категории отелей в регионе. (joxi.ru/52azyX5S4Ex7jA) (gurutravel.by/). Чтобы наполнялось из админки. Примечение: в новом блоке добавляется кнопка на форму.

А именно:

вот что должно теперь быть вместо желтых подсказок: joxi.ru/52azyX5S4Ex7jA

окрывается форма и весь остальной экран затемняется, остается подсвеченной только открытая эта форма, внимательно протестировать и продумать мобильную версию

3. перенести кнопку "заказать звонок" вверх на сайте (вероятно со всей панелью),

но на мобильных сделать ее в закрепе на экране, а именно чтобы кнопка всегда была перед глазами у пользователя, например приклеена к нижнее границе экрана телефона. Стоимость ?

4. заполнить стартовую страницу такими же ракушками, только с другим текстом.

Поэтапная постоплата!!