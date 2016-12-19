Перенос сайта на битрикс.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок183 просмотра

Необходим полный перенос данного сайта http://spck.ru/ на коммерческую платформу битрикс с 100% сохранением структуры и УРЛов страниц.

8 лет назад
leon-wolf1
Леонид 
32 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров