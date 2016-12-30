Натяжка готовой верстки на WP

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок158 просмотров

Здравствуйте!

Нужна натяжка готовой верстки на WP.

Есть простой сайт, давно работающий на WP. В новом варианте функционал ещё упрощен, но предпочтительнее сделать заново, на последней версии CMS.

Решения можно посмотреть в старом проекте.

Сверстаны все страницы! Посмотреть здесь: https://goo.gl/3hp1XD

ТЗ здесь: https://goo.gl/kWJGsk

В самой ближайшей перспективе обновление ещё 2-х сайтов.

Оплата поэтапно.

Оплатить могу только укр. гривной (Приват24 или другие укр. банки).

P.S. Просьба новичкам с недостатком опыта не оставлять заявки.

WordPress
8 лет назад
Ippolit
45 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

oleg_d
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$80
12 дней
Достаточно нестандартный проект, тем не менее, Олег разобрался очень быстро. Работа выполнена раньше оговоренного срока. Несколько дней отладка по моей просьбе (чтобы основательно протестировать работу). Согласно ТЗ всё выполнено и соответствует заказу! Коммуникабельность выше всех похвал, постоянно на связи. Считаю это очень важным фактором. Оценка - специалист WP!
Сотрудничеством доволен. Четкая задача, моментальная оплата. Рекомендую

Заявки фрилансеров

oleg_d
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад