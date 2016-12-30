Натяжка готовой верстки на WP

Достаточно нестандартный проект, тем не менее, Олег разобрался очень быстро. Работа выполнена раньше оговоренного срока. Несколько дней отладка по моей просьбе (чтобы основательно протестировать работу). Согласно ТЗ всё выполнено и соответствует заказу! Коммуникабельность выше всех похвал, постоянно на связи. Считаю это очень важным фактором. Оценка - специалист WP!