В наличии дизайн. Строительная тематика. Сайт без особых сложностей. Нужна верстка и натяжка на Wordpress. Предпочтительнее фрилансер из Украины. При условии быстрой и качественной работы продолжение ещё с двумя сайтами, для которых уже есть верстка. Просьба, отправлять предложения только ...