Здравствуйте! Нужна натяжка готовой верстки на WP. Есть простой сайт, давно работающий на WP. В новом варианте функционал ещё упрощен, но предпочтительнее сделать заново, на последней версии CMS. Решения можно посмотреть в старом проекте. Сверстаны все страницы! Посмотреть здесь: ...
- $40Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $80
Нужна грамотная верстка, максимально соответствующая макету. Главная + 5 внутренних + popup Требования к верстке: - Корректное отображение во всех актуальных браузерах - Наименьшее время загрузки - Адаптивная верстка - Семантическая верстка. - Кроссбраузерность, кодировка и DOCTYPE ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $30
Создать логотип для сайта о домашних животных. Особых требований нет, главное чтобы хорошо гармонировал с дизайном сайта. Пример сайта скину в личку. Предпочтительный способ оплаты - Приват24Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад
Поправить стиль CSS "маркированный список" для двух разных отображений (кроссбраузерность) Гармонично вывести в дизайн "хлебные крошки" (плагин установлен)Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт11 лет назад
В наличии дизайн. Строительная тематика. Сайт без особых сложностей. Нужна верстка и натяжка на Wordpress. Предпочтительнее фрилансер из Украины. При условии быстрой и качественной работы продолжение ещё с двумя сайтами, для которых уже есть верстка. Просьба, отправлять предложения только ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Два однотипных сайта тематики строительства и один тематики фотографии. Мультиязычность (ru, ukr, eng). Разделы - портфолио, описание материалов и услуг, обратные формы связи. Верстка имеется. Просьба, отправлять предложения только с адекватной стоимостью и уверенностью завершения проектов.Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт11 лет назад