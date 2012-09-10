Ippolit

Николай Павлов Ippolit

 
44 годаУкраина/Днепр
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$80
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Натяжка готовой верстки на WP

    $40

    Здравствуйте! Нужна натяжка готовой верстки на WP. Есть простой сайт, давно работающий на WP. В новом варианте функционал ещё упрощен, но предпочтительнее сделать заново, на последней версии CMS. Решения можно посмотреть в старом проекте. Сверстаны все страницы! Посмотреть здесь: ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Грамотная верстка, максимально соответствующая макету

    $80

    Нужна грамотная верстка, максимально соответствующая макету. Главная + 5 внутренних + popup Требования к верстке: - Корректное отображение во всех актуальных браузерах - Наименьшее время загрузки - Адаптивная верстка - Семантическая верстка. - Кроссбраузерность, кодировка и DOCTYPE ...

    HTMLCSSLinux
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Логотип для сайта

    $30

    Создать логотип для сайта о домашних животных. Особых требований нет, главное чтобы хорошо гармонировал с дизайном сайта. Пример сайта скину в личку. Предпочтительный способ оплаты - Приват24

    Дизайн сайтаЛоготип для сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Верстка и натяжка на Wordpress

    В наличии дизайн. Строительная тематика. Сайт без особых сложностей. Нужна верстка и натяжка на Wordpress. Предпочтительнее фрилансер из Украины. При условии быстрой и качественной работы продолжение ещё с двумя сайтами, для которых уже есть верстка. Просьба, отправлять предложения только ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Три сайта на Wordpress или Joomla

    Два однотипных сайта тематики строительства и один тематики фотографии. Мультиязычность (ru, ukr, eng). Разделы - портфолио, описание материалов и услуг, обратные формы связи. Верстка имеется. Просьба, отправлять предложения только с адекватной стоимостью и уверенностью завершения проектов.

    WordPressСайт на WordPressJoomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
oleg_d
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$80
10 баллов
7 лет назад
Натяжка готовой верстки на WP
Сотрудничеством доволен. Четкая задача, моментальная оплата. Рекомендую
Достаточно нестандартный проект, тем не менее, Олег разобрался очень быстро. Работа выполнена раньше оговоренного срока. Несколько дней отладка по моей просьбе (чтобы основательно протестировать работу). Согласно ТЗ всё выполнено и соответствует заказу! Коммуникабельность выше всех похвал, постоянно на связи. Считаю это очень важным фактором. Оценка - специалист WP!
Ответный отзыв
susmetoff
Денис 
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Логотип для сайта
Спасибо Николаю, очень доволен сотрудничеством, было интересно работать.
Очень впечатлён работой Дениса! Результат получился даже лучше, чем хотелось. Денис предоставил на выбор 3 варианта работы, все безупречны, даже трудно было выбрать, что лучше. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
nox86
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$25
8 баллов
10 лет назад
Верстка и натяжка на Wordpress
Претензий не имею, рекомендую.
Работой Антона доволен, всё сделано качественно и в сроки. Постоянно на связи. Буду обращаться с другими заказами обязательно.
Ответный отзыв