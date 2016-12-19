Joomla 2.5 проблема с подтверждением заказа

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки96 просмотров

Сайт танцевальныековрики.рф при оформлении заказа, не загружается страница подтверждения.

Также необходимо решить проблему с резервным копированием, установленный плагин выкидывает ошибку.

у профи должно занять немного времени)))

Joomla
8 лет назад
andrew2088
Андрей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров