Мультиязычный сайт Wordpress на разных доменах

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки196 просмотров

Имеется сайт на WordPress и 2 домена под его английскую и немецкую версии.

Требуется сделать мультиязычный проект (желательно на основе WP Multisite) со всему сопутствующими опциями:

-автоматический подбор языковой версии (или при недостатке данных предложение выбора языка)

-возможность самостоятельного выбора языка пользователем

-ссылки на другие языковые версии текущей страницы, если таковые существуют (hreflang...)

-удобная возможность добавления статей и переводов на все версии

Естественно, что речь идет только о функционале. По большому счету это основная часть того, что потребуется. Более подробное ТЗ непосредственному исполнителю. 

WordPress
8 лет назад
log1n0v
Артем 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
час назад
8 лет назад
$50
1 день
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Заявки фрилансеров

gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
час назад
8 лет назад