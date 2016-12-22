добрый день. Нужен специалист по ocStore 1.5.5.1.2 -основная задача, доработать загрузку номенклатуры(из экселя сформированного в 1с) и картинок(парсинг с основного сайта поставщика): 1) из файла надо взять группу, наименование, артикул(код), цену, описание, ...
Мультиязычный сайт Wordpress на разных доменах
Имеется сайт на WordPress и 2 домена под его английскую и немецкую версии.
Требуется сделать мультиязычный проект (желательно на основе WP Multisite) со всему сопутствующими опциями:
-автоматический подбор языковой версии (или при недостатке данных предложение выбора языка)
-возможность самостоятельного выбора языка пользователем
-ссылки на другие языковые версии текущей страницы, если таковые существуют (hreflang...)
-удобная возможность добавления статей и переводов на все версии
Естественно, что речь идет только о функционале. По большому счету это основная часть того, что потребуется. Более подробное ТЗ непосредственному исполнителю.
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