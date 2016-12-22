Мультиязычный сайт Wordpress на разных доменах

Имеется сайт на WordPress и 2 домена под его английскую и немецкую версии.

Требуется сделать мультиязычный проект (желательно на основе WP Multisite) со всему сопутствующими опциями:

-автоматический подбор языковой версии (или при недостатке данных предложение выбора языка)

-возможность самостоятельного выбора языка пользователем

-ссылки на другие языковые версии текущей страницы, если таковые существуют (hreflang...)

-удобная возможность добавления статей и переводов на все версии

Естественно, что речь идет только о функционале. По большому счету это основная часть того, что потребуется. Более подробное ТЗ непосредственному исполнителю.