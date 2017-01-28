Доработать магазин на ocStore 1.5.5.1.2

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки135 просмотров

добрый день.

Нужен специалист по ocStore 1.5.5.1.2

-основная задача, доработать загрузку номенклатуры(из экселя сформированного в 1с) и картинок(парсинг с основного сайта поставщика):

1) из файла надо взять группу, наименование, артикул(код), цену, описание, кол-во.плюс есть доп поля: латинское название, всхожесть, штрихкод.

2)название картинки у поставщика имеет формат : артикул_mini.jpg

3) при загрузке существующего объекта обновлять цену и количество, и описание при необходимости(возможно сделать галочкой обновлять или не обновлять описание). (проверку сделать по коду)

4) при загрузке выделять новые позиции которые загрузились полностью чтобы их можно было перепроверить.

прежде чем начать работу, хотелось бы видеть портфолио по подобной работе.

ocStore
8 лет назад
WhiteShadow23
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

aleksei88
Алексей 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
51 отзыв(-6)
8 лет назад
$10
1 день
Необходим был инструмент для заполнения магазина данными поставщика(выгрузка, сайт) Алексей предложил парсинг страниц поставщика, цена более чем адекватная. Сам настроил парсинг, - об этом не договаривались, проверил. Были нюансы в работе парсинга, но с учетом того что я имею доступ к остальным данным поставщика, осталось догрузить только цены и обновить картинки более качественными. За эту работу другие просили 150-300$, с учетом цены Алексея, мне хватит доработать выгрузку до нужного мне состояния, плюс еще останется. P.S. при помощи Алексея были загружены около 3000 позиций.
Все хорошо, понятное задание, быстрая оплата, рекомендую!

Заявки фрилансеров

aleksei88
Алексей 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
51 отзыв(-6)
8 лет назад

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