Доброго дня! Есть магазин на ModX и модулем Shopkeeper. Есть следующие задачи: * при подсчете скидки при оформлении заказа, иногда она не считается, пока не очистится кэш браузера. Например, после обновления условий расчета ...
Доработать магазин на ocStore 1.5.5.1.2
добрый день.
Нужен специалист по ocStore 1.5.5.1.2
-основная задача, доработать загрузку номенклатуры(из экселя сформированного в 1с) и картинок(парсинг с основного сайта поставщика):
1) из файла надо взять группу, наименование, артикул(код), цену, описание, кол-во.плюс есть доп поля: латинское название, всхожесть, штрихкод.
2)название картинки у поставщика имеет формат : артикул_mini.jpg
3) при загрузке существующего объекта обновлять цену и количество, и описание при необходимости(возможно сделать галочкой обновлять или не обновлять описание). (проверку сделать по коду)
4) при загрузке выделять новые позиции которые загрузились полностью чтобы их можно было перепроверить.
прежде чем начать работу, хотелось бы видеть портфолио по подобной работе.
Выбранный исполнитель
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