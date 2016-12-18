Правки в Wordpress

Здравствуйте.

Ищу человека, способного сделать правки по сайту:

1. Починить главное изображение товара (при загрузке страницы не хочет его отображать. После обновления страницы все окей. Но трабл повторяется постоянно). После очисток кэша почти сразу это все проявляется.

2. На popup шаблоне который используется убрать черную полосу (это поле для ввода данных эмейл и тд)4. Убрать загрузчик страницы (или сделать его 2 сек к примеру)

Пожалуйста, обращайтесь те у кого есть уверенный опыт.