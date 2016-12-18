Сайт представляет собой услуги посредника (по заказам из-за границы). В целом у нас все нюансы в личном кабинете пользователя. Большое количество полей которые для ввода данных вручную. Единственная функция - это выгрузка ...
Правки в Wordpress
Здравствуйте.
Ищу человека, способного сделать правки по сайту:
1. Починить главное изображение товара (при загрузке страницы не хочет его отображать. После обновления страницы все окей. Но трабл повторяется постоянно). После очисток кэша почти сразу это все проявляется.
2. На popup шаблоне который используется убрать черную полосу (это поле для ввода данных эмейл и тд)4. Убрать загрузчик страницы (или сделать его 2 сек к примеру)
Пожалуйста, обращайтесь те у кого есть уверенный опыт.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется выполнить ряд доработок и настроек на Opencart Тз вышлю по запросу. Оплата: по факту / по этапам. Оплачиваю: карта, яндекс, wmr, безнал для юр.лиц Порядок оставления Вашей заявки: - ставите ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть сайта, у которого все страницы имеют вид php (около 450шт) и созданы руками Существует 3 типа страниц (верстка готова) и страницы работают Необходимо добавить возможность создание страниц в визуальном редакторе - ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
есть сайт. проверка в онлайн-системах не дает наличия вирусов. около 5 дней назад на хостинге был отчет антивируса(макхост), все исправил. яндекс-вебмастер,однако, так не считает. несколько дней назад послал через вебмастер запрос ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Есть готовый HTML5 шаблон сайта-визитки компании, с несколькими разделами и статьями. Необходимо натянуть его на движок MODX и установить и настроить мультиязычность. Предпочтения отдаются специалистам с хорошими отзывами по MODX. Требуется человек, который хорошо знает ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $245
01. Подключить интернет-магазин (верстку) к OpenCart. ТЗ прикрепил (внутри ссылки на верстку) Сейчас магазин существует на старом дизайне, на платформе, то есть необходимо согласовать перенос. 02. Иметь большой опыт в OpenCart. ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт8 лет назад
В данный момент есть сайт Континентшин.рф Он практически готов, но необходимо заполнить страницы информацией. ТЗ Главная страница - заполняем преимущества, услуги, внизу сайта вставляем карту. ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
За основу (ядро) берется сайт velosezon.by (доступы можем дать) --Натянуть 7 шаблонов (шаблоны предоставляем) --Сделать строку с выбором "Сопутствующий товар" в карточке товара --Сделать "Сопутствующие товары", которые беруться из той же категории ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Всем доброго дня! Буду выбирать того, кто готов начать работать уже сегодня (несмотря на то что выходные), т.к. новый год, сроки, все дела. Необходимо портал поставить на Битрикс-Стандарт (не ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Ведется проект по разработке сайта – доски объявлений и каталога клиник с гибкой возможностью фильтрации. Текущий исполнитель не смог его завершить. В качестве CMS используется MODX Revo. ТЗ: yadi.sk/i/8J32VvDexUgb8 ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт8 лет назад