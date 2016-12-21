Правки, доработки Opencart (ocStore 1.5.5.1.2)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок178 просмотров

Требуется выполнить ряд доработок и настроек на Opencart

Тз вышлю по запросу.

Оплата: по факту / по этапам. Оплачиваю: карта, яндекс, wmr, безнал для юр.лиц

Порядок оставления Вашей заявки:

- ставите отклик на проект со словом - "хочу тз"

- получаете тз

- ставите в заявке цену и срок ( без этого Ваша заявка рассматриваться не будет)

Внимание: не рассматриваются заявки от новичков.

ocStoreOpencart
8 лет назад
pavellopa
Павел 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров