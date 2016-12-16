Нужен программист на Битрикс

$146
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки118 просмотров

1. Главную страницу и страницу товара доработать до согласованного прототипа дизайн простенький только цвета - все есть велосипед изобретать не нужно :)

2. Сделать зависимый расчет для позиции ( объясню в скайпе - нужно наглядно показать будет ) 

3. Личный кабинет и страницу оформления заказ доработать до согласованного прототипа 

Срок работы 3-4 дней сделать нужно ко вторнику

Оплата сдельная после выполнения работ + Премия обеспечена тому кто выполнит в срок.

- Пунктуальность 

- Умение работать в команде

8 лет назад
skimsk
Антон 
32 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

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