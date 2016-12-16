Установить ВОРДпресс на хостинг

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок129 просмотров

Разумеется на домен. Просто установить последнюю версию русскую)Хостинг - выделенный сервер. Писать адекватные цены, так как делов на 20 минут 

WordPress
8 лет назад
belvik
33 года
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
17 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

alexandr-synteam
31 год
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$1
1 день
Работа не сложная, но выполнена быстро без заминок, и теперь будем сотрудничать дальше.
Отличный заказчик, всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

alexandr-synteam
31 год
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад