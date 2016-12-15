Привет всем, кто разбирается в WP_Query! Я только начал работать с API вордпресса, поэтому пока не смог решить проблему. Почему приведенный код работает правильно в шаблоне index.php, т.е. выводит три ...
Сверстанные макеты установить на движек advantshop.net
Сверстанные макеты установить на
движек http://www.advantshop.net/
Вот модуля к нему http://www.advantshop.net/modules
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