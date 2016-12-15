Есть запрашиваемый урл: http://site.ru/custom-page.html Необходимо, чтобы отображалась страница по адресу: http://site.ru/catalog/custom-category/custom-product/ - вобщем карточка определенного товара, но при этом урл должен остаться как запрашиваемый. Страница должна отдавать 200OK, при этом сразу открываться ...
Установить и настроить модуль OpenCart 1.5
Требуется установить модуль оплаты YandexPlusPlus на OpenCart 1.5 с пошаговым отчётом о работе.
Модуль в наличии, куплен официально, танцев с бубнами не требуется.
Выбранный исполнитель
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