Установить и настроить модуль OpenCart 1.5

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка179 просмотров

Требуется установить модуль оплаты YandexPlusPlus на OpenCart 1.5 с пошаговым отчётом о работе.

Модуль в наличии, куплен официально, танцев с бубнами не требуется.

Opencart
8 лет назад
tumanoff
41 год
10 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

oleg596
Олег 
52 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
Всё сделано на отлично, непонятные моменты разжёваны. Рекомендую данного исполнителя!
Быстро,четко и понятно.Очень рекомендую как заказчика и собеседника

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oleg596
Олег 
52 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад

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