Натяжка сайта на diafan систему управления!

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки144 просмотра

Имеется: 

1. Готовый сайт в чистом коде со всеми стилями и страницами 

2. Страницы имеют разный стиль оформления. 

3. Сложная главная страница 

Требуется: 

1. Натянуть верстку на движок diafan.cms 

2. Все блоки, страницы и меню полностью должны быть редактируемые из административной панели сайта 

3. Названия блоков, модулей меню, страниц должны четко соответствовать контенту (если логотип в шапке – значит логотип в шапке) 

4. Сайт должен на 90% соответствовать текущему варианту 

5. По завершении верстки скинуть список измененных и добавленных файлов – желательно 

6. У сайта адаптивная верстка, которая не должна пострадать при натяжке на движок! 

7. Все ссылки сайта должны быть рабочими 

8. Ни каких предоплат – работа только через БС или поэтапно 

9. Другие cms не рассматриваются!!! 

10. Добавляемся в скайп , скидываем ссылку на профиль я скину ссылку на сайт и обсудим сроки 

8 лет назад
kasta69
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

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