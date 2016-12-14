Натяжка сайта на diafan систему управления!

Имеется:

1. Готовый сайт в чистом коде со всеми стилями и страницами

2. Страницы имеют разный стиль оформления.

3. Сложная главная страница

Требуется:

1. Натянуть верстку на движок diafan.cms

2. Все блоки, страницы и меню полностью должны быть редактируемые из административной панели сайта

3. Названия блоков, модулей меню, страниц должны четко соответствовать контенту (если логотип в шапке – значит логотип в шапке)

4. Сайт должен на 90% соответствовать текущему варианту

5. По завершении верстки скинуть список измененных и добавленных файлов – желательно

6. У сайта адаптивная верстка, которая не должна пострадать при натяжке на движок!

7. Все ссылки сайта должны быть рабочими

8. Ни каких предоплат – работа только через БС или поэтапно

9. Другие cms не рассматриваются!!!

10. Добавляемся в скайп , скидываем ссылку на профиль я скину ссылку на сайт и обсудим сроки