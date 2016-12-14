Поправить верстку и внести изменения! Тз вот https://yadi.sk/d/gycgrrgp35ujXD
Натяжка сайта на diafan систему управления!
Имеется:
1. Готовый сайт в чистом коде со всеми стилями и страницами
2. Страницы имеют разный стиль оформления.
3. Сложная главная страница
Требуется:
1. Натянуть верстку на движок diafan.cms
2. Все блоки, страницы и меню полностью должны быть редактируемые из административной панели сайта
3. Названия блоков, модулей меню, страниц должны четко соответствовать контенту (если логотип в шапке – значит логотип в шапке)
4. Сайт должен на 90% соответствовать текущему варианту
5. По завершении верстки скинуть список измененных и добавленных файлов – желательно
6. У сайта адаптивная верстка, которая не должна пострадать при натяжке на движок!
7. Все ссылки сайта должны быть рабочими
8. Ни каких предоплат – работа только через БС или поэтапно
9. Другие cms не рассматриваются!!!
10. Добавляемся в скайп , скидываем ссылку на профиль я скину ссылку на сайт и обсудим сроки
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