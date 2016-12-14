Установить модуль тестов на wordpress

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Закрыт3 заявки119 просмотров

добавить функционал для тестирования людей, добавить тесты для медицинской тематики сайта

WordPress
8 лет назад
ashubakov
Алексей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров