Настройка системы нотификации и почтовой рассылки CMS 1С-Битрикс

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки122 просмотра

Добрый день! 

Необходимо внести доработки изложенные в файле: 

https://docs.google.com/document/d/1vYM75wW3TbMfejWkXMeqixDtGQ0je64O6OF-CI9aCAs/edit?usp=sharing

Оплата по факту либо БС.

В рамках работы могут быть доработки на 5-10%

Исполнитель несет ответственность за регрессии сайта

8 лет назад
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
8 дней назад

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Нет заявок фрилансеров