Оптимизация и поправки Word press

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок234 просмотра

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Тз вот

https://yadi.sk/d/gycgrrgp35ujXD

WordPress
8 лет назад
seriuslait
Алексей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

MagicNoob
Олег 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$40
2 дня
Все было выполнено в лучшем виде.Рекомендую
Четкое ТЗ. Вежливое общение, оплата в сроки. Сотрудничество прошло отлично. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

MagicNoob
Олег 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад