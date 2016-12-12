Нужно перенести сайт с wordpress на opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок174 просмотра

Нужно перенести сайт с wordpress на opencart или создать новый идентичный существующему с максимальным сохранением дизайна и сохранением всей информации. Вёрстка / функционал / контент . 

Все вопросы для уточнения можно писать на скайп - vladimir.devar

OpencartWordPress
8 лет назад
MagicBook
Владимир 
53 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров