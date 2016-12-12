Перенос сайта с самописного движка на wordpress

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Закрыт4 заявки144 просмотра

Перенос сайта с самописного движка на базе фрэймворка Yii, необходимо сохранить весь функционал и дизайн сайта. 

На сайте имеется до 50 позиций товара и корзина с возможностью отправки уведомлений о заказе на емейл сайта и клиента. 

Есть баннера и раздел новостей. Ещё к сайту подвязано мобильное приложение. Документация по api есть, так же по всем вопросам можно контактировать с разработчиком приложения.

Жду вашу цену за работу и ориентировочные сроки.

WordPressYii
8 лет назад
axnltiperistatic
Максим Журко 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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