Перенос сайта с самописного движка на wordpress

Перенос сайта с самописного движка на базе фрэймворка Yii, необходимо сохранить весь функционал и дизайн сайта.

На сайте имеется до 50 позиций товара и корзина с возможностью отправки уведомлений о заказе на емейл сайта и клиента.

Есть баннера и раздел новостей. Ещё к сайту подвязано мобильное приложение. Документация по api есть, так же по всем вопросам можно контактировать с разработчиком приложения.

Жду вашу цену за работу и ориентировочные сроки.