Требуется небольшая работа по 1С-Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки121 просмотр

Добрый день, требуется небольшая работа в интернет-магазине на 1С-Битрикс. Требуется поправить баннер, выполненный через инфоблок. Сам баннер загружается, но не отображается.  

Пишите, за сколько сможете помочь.  

8 лет назад
Rotor26
41 год
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров