Доработка шаблона Wordpress

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Закрыт2 заявки163 просмотра

Ищу программиста, который сможет изменить шаблон Wordpress Aitheme CityGuide. Подробности в прикрепленном документе. 

WordPress
8 лет назад
guest_14816567887085
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров