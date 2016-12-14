Правки в wordpress и woocomerce

Ищу человека на ~ 4 часа работы (или больше).

Оплата почасовая – 5$/час

У меня около 10-20 пунктов с правками. Посмотрите, оцените каждый пункт по времени и начинаем делать. Общее время может быть больше 4-х часов, выше данные указал для ориентира.

Некоторые правки сайта простые, где нужно что то поменять местами, некоторые думаю довольно сложные (потому как редактировать необходимо плагины установленные). Так что ищу опытного человека.

п.с. делать нужно сегодня. Сейчас.